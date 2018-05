Turismo: morto Terenzio Medri

(ANSA) - BOLOGNA, 13 MAG - E' morto a Cervia, all'età di 72 anni, Terenzio Medri, albergatore e uno dei protagonisti del settore della riviera romagnola.

Per anni, infatti, ha rappresentato gli operatori del settore, è stato uno degli ispiratori principali della legge regionale sul turismo e una delle voci più autorevoli e ascoltate a livello nazionale. E' stato per anni attivo in Federalberghi e nell'Ascom-Confcommercio.

"Il suo pensiero - ha detto Michele De Pascale, sindaco e presidente della provincia di Ravenna - ha contribuito a cambiare radicalmente l'offerta turistica della riviera romagnola, valorizzando le relazioni con l'enogastronomia di qualità, il patrimonio e l'offerta culturale, l'ambiente".

Secondo Andrea Corsini, assessore regionale al turismo dell'Emilia-Romagna, Medri "è stato un uomo delle istituzioni che aveva a cuore la crescita dell'industria turistica della nostra Regione impegnandosi tutta la vita per questo obiettivo".