Frontale, uno ubriaco e l'altro drogato

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 6 MAG - Uno aveva un tasso alcolico quasi quattro volte oltre il limite, l'altro è risultato positivo alla cannabis. Sono finiti entrambi nei guai i conducenti di una Renault Megane e di un furgone frigorifero che all'alba del 27 marzo si erano scontrati frontalmente a Ponte Enza, nel Comune reggiano di Gattatico. I due occupanti della vettura erano finiti in ospedale, e il trasportato ha avuto una prognosi di 30 giorni; 15 i giorni per l'uomo al volante, 60enne di Parma, mentre finì illeso il conducente del furgone, un 54enne sempre di Parma. A invadere la corsia, secondo la ricostruzione dei carabinieri, fu l'auto. In seguito, entrambi i conducenti sono stati sottoposti agli esami di alcol e stupefacenti. Il primo aveva un tasso alcolico di 1,92 g/l, mentre l'altro aveva assunto cannabis: entrambi sono stati denunciati, con ritiro della patente.