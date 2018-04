Star e vip, al via campionati bridge

(ANSA) - PARMA, 27 APR - Allena a prendere decisioni, a compiere deduzioni, a pianificare e a sviluppare strategie: tanto che Warren Buffet lo considera una fenomenale palestra per imprenditori e tycoon. E' il bridge, che da domani fino al primo maggio riunirà a Salsomaggiore Terme, nel Parmense, 1200 appassionati per il campionato italiano a squadre, organizzato dalla Federazione italiana gioco bridge. Per questa edizione sono attesi molti team blasonati, tra cui quello capitanato dal direttore generale di Mediobanca, Francesco Saverio Vinci e quello di Maria Teresa Lavazza. Poi c'è l'enfant prodige Giovanni Donati, che a soli 19 anni sfida i grandi campioni del mondo. Sono previste due categorie: 'Open' e 'Femminile'. All'interno dei due raggruppamenti, le formazioni sono ripartite, in base ai diritti acquisiti negli anni passati, in serie Eccellenza, A e B. Nella cittadina termale è atteso anche Thomas Bessis, giocatore francese detentore del titolo Europeo, nonché di questo campionato.