'A cosa serve l'utopia', mostra a Modena

(ANSA) - MODENA, 27 APR - 'A cosa serve l'utopia': una perenne tensione tra la spinta in avanti data dalla speranza di cambiamento, dall'azione di resistenza e dal gesto di rivolta, e dall'altra dal ripiegamento, la disillusione e la riflessione sulle occasioni perdute. Una mostra prodotta da Fondazione Modena Arti Visive la esplora, dal 28 aprile al 22 luglio alla Galleria Civica di Modena, con una selezione di foto e video di artisti come Mladen Stilinovic, Akram Zaatari, Yael Bartana, Daido Moryiama, Mario De Biasi e Francesco Jodice.

Il percorso espositivo pone le opere in dialogo con una serie di immagini scelte dagli archivi della Magnum: le foto ritraggono attraverso l'occhio di grandi fotoreporter come Abbas, Bruno Barbey, Ian Berry e Alex Majoli momenti culminanti di rivolta divenuti iconici nell'immaginario collettivo come il Sessantotto a Parigi e Tokyo, la caduta del Muro di Berlino nel 1989, oppure il movimento per i diritti civili negli Stati Uniti e di opposizione alle dittature in America Latina e in Cina.