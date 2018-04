Bus in fiamme a Modena, nessun ferito

(ANSA) - MODENA, 26 APR - Un autobus Seta per il trasporto pubblico è andato in fiamme in mattinata a Modena, in via Vignolese. Nessun ferito, ma il mezzo è andato completamente distrutto. La Fit (Federazione italiana trasporti) Cisl esprime preoccupazione per l'accaduto: "È il terzo incendio nel giro di pochi giorni - dice Salvatore Corbisiero, segretario territoriale del sindacato - L'azienda deve garantire la sicurezza di utenti e lavoratori. Evidentemente c'è qualcosa che non funziona a dovere nella manutenzione e nel rinnovo dei mezzi". Sull'incendio interviene anche il sindacato Usb: "Andiamo verso la chiusura del bilancio, e tra qualche giorno sicuramente saremo a leggere di un consuntivo con un utile, tutto fatto sui tagli e sottrazioni, che sia di personale o di officina o quant'altro, tutto sottotitolato 'tagli e risparmi'. A discapito di chi o cosa?".