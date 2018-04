A Comacchio torna Fiera del Birdwatching

(ANSA) - FERRARA, 25 APR - Migliaia di amanti della fotografia naturalistica, dell'osservazione dell'avifauna, del turismo lento e in natura da tutta Europa arriveranno dal 28 aprile al primo a maggio a Comacchio (Ferrara), per la 9/a edizione della Fiera internazionale del Birdwatching e del turismo naturalistico, il più importante appuntamento italiano del settore. Convegni, mostre fotografiche, laboratori didattici per bambini e le novità di ottica, fotografia, abbigliamento sportivo, con la possibilità di provare diverse attrezzature sul campo: tutto questo sarà come gli anni scorsi sull'argine Fattibello. Non mancheranno visite e escursioni sul Delta del Po e all'inaugurazione parteciperà Arjan Dwarshuis, birdwatcher olandese che nel 2016 ha stabilito il record mondiale osservando 6852 specie in 366 giorni. Tornerà a Comacchio anche il cantautore Antonello Venditti, Ambasciatore della Riserva di Biosfera Delta del Po.