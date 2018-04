Grave a 4 anni, forse ha ingerito gioco

(ANSA) - MODENA, 24 APR - Un bambino di quattro anni è ricoverato in gravi condizioni al Policlinico di Modena per un sospetto soffocamento, forse causato dall'aver ingerito un giocattolo. E' successo ieri pomeriggio a Carpi, in provincia di Modena. Il bambino si trovava con i genitori al parco, quando ha accusato un malore che è apparso da subito grave: è stata la madre ad avvertire i soccorsi. Portato con urgenza all'ospedale di Carpi, successivamente è stato trasportato all'ospedale Policlinico del capoluogo, dove è arrivato in stato di 'asistolia'. Le prime ipotesi fanno pensare che il minorenne possa aver rischiato il soffocamento con un giocattolo, ma sono in corso accertamenti medici per chiarire le cause. E' ricoverato in terapia intensiva.