Papa: incontra speaker musulmano di radio ragazzi bolognesi

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 21 APR - Al termine dell'udienza in Piazza San Pietro ai pellegrini delle diocesi di Bologna e Cesena-Sarsina, papa Francesco ha salutato e stretto la mano a Khalid, 17 anni, di Crevalcore, che frequenta il liceo artistico Bologna, è di origine marocchina e di religione musulmana. Il ragazzo è stato estratto a sorte tra i ragazzi di Radioimmaginaria che fanno parte della delegazione bolognese oggi a Piazza San Pietro per ringraziare Papa Francesco della sua visita a Bologna lo scorso 1 ottobre.

Khalid ha raccontato in poche parole l'esperienza e il progetto di Radioimmaginaria al Pontefice. È l'unica radio creata e gestita interamente da ragazzi fra 11 e 17 anni che conta oggi 42 redazioni tra Italia ed Europa. Il giovane speaker ha parlato col Papa anche della recente decisione di Radioimmaginaria di "uscire" dai social network: cosa che ha fatto discutere anche perché questa scelta controcorrente é stata presa da ragazzi. (ANSA).