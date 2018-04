Papa: a pellegrini Bologna-Cesena,seguite chiamata a santità

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 21 APR - "Vi incoraggio a far risuonare nelle vostre comunità la chiamata alla santità che riguarda ogni battezzato e ogni condizione di vita. Nella santità consiste la piena realizzazione di ogni aspirazione del cuore umano. E' un cammino che parte dal fonte battesimale e porta fino al Cielo, e si attua giorno per giorno accogliendo il Vangelo nella vita concreta". Così papa Francesco si è rivolto in Piazza San Pietro ai pellegrini delle diocesi di Bologna e di Cesena-Sarsina, giunti a Roma con i rispettivi vescovi Matteo Zuppi e Douglas Regattieri per ringraziare della visita papale dell'1 ottobre scorso.

"Con questo impegno e con questo slancio missionario, destinato a ridare nuovo impulso all'evangelizzazione delle vostre Diocesi, darete un seguito concreto alle esortazioni che vi ho rivolto nel corso della mia visita", ha detto il Papa.

"Non stancatevi di cercare Dio e il suo Regno al di sopra di ogni cosa e di impegnarvi al servizio dei fratelli, sempre in stile di semplicità e di fraternità", ha aggiunto.

"Conservo viva la memoria degli incontri che ho vissuto nelle vostre città - ha detto ancora il Pontefice - . Non dimentico l'accoglienza che mi avete riservato e i momenti di fede e di preghiera che abbiamo condiviso, ai quali hanno preso parte fedeli provenienti da ogni parte delle vostre rispettive Diocesi". "È stato un dono della Provvidenza per confermare e rafforzare il senso della fede e dell'appartenenza alla Chiesa, che chiede necessariamente di tradursi in atteggiamenti e gesti di carità, specialmente verso le persone più fragili - ha osservato Francesco -. I vostri Vescovi hanno sottolineato come la mia visita pastorale sia stata motivo di rinnovato impegno da parte di tutte le componenti delle vostre Comunità. Ringrazio Dio per questo e vi esorto a continuare con coraggio nel cammino intrapreso". "I cristiani sono lievito di amore, di fraternità, di speranza con tanti piccoli gesti quotidiani - ha concluso -.

Amate i piccoli gesti quotidiani: sono piccoli, come il lievito, ma fanno tanto bene". (ANSA).