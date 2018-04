Bonaccini, al fianco aeroporto di Forlì

(ANSA) - BOLOGNA, 21 APR - "Abbiamo fatto bene a chiedere ad Enac un nuovo bando per l'Aeroporto di Forlì. Piena fiducia nella cordata di imprenditori che se ne è candidata alla gestione. La Regione, come sottolineato da assessore Donini pochi giorni fa, sarà al loro fianco per definire il fabbisogno infrastrutturale collegato al piano di sviluppo, così come abbiamo fatto con Bologna, cantierando il People Mover e con Parma, mettendo a disposizione 12 milioni di euro per l'allungamento della pista per il piano cargo". Lo ha detto Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna, dopo la dichiarazione di impegno da parte di una cordata di imprenditori locali, alla gestione del Ridolfi. "Lo abbiamo sempre detto - ha aggiunto Bonaccini - gli aeroporti si sostengono se stanno sul mercato e non con contributi pubblici (magari per ripianare le perdite) nella gestione. Ma con progetti seri la sfida della competitività la possiamo vincere insieme".