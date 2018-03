Delegazione Unibas a Rem Ravenna

(ANSA) - POTENZA, 14 MAR - Ci sarà anche l'Università della Basilicata domani tra i protagonisti a Ravenna della seconda giornata di Rem (Renewable Energy Mediterranean Conference&Exhibition)".

Dopo "le imprese, spazio all'approfondimento sul ruolo del modo accademico con l'Università di Bologna, il Politecnico di Milano e l'Università della Basilicata. Per quest'ultima interverrà Antonio D'Angola, Scuola di Ingegneria di Unibas che presenterà un caso studio sul tema Gestione dei dati e soluzioni digitali in impianti fotovoltaici con sistemi di raffreddamento attivi La delegazione dell'Unibas a Ravenna è formata, oltre che dal relatore professor Antonio D'Angola e dal suo assistente di ricerca Renato Zaffina, dagli iscritti al Master di secondo livello in Petroleum Geoscience, Maria Vincenza Costanzo, Salvatore Cretella, Francesco Maria Ferrari, Rocco Roberto Imperatore, Dario Reolon, Ilaria Salibra, Gennaro Scognamiglio, Fabio Olita".