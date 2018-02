Salvini, E-R rifugio trombati del Pd

(ANSA) - MODENA, 20 FEB - "Il Pd ha preso l'Emilia e la Romagna come il rifugio dei trombati. Casini, la Lorenzin: pensano che i modenesi e gli emiliani digeriscano tutto. Ma non è così". Il leader della Lega Nord Matteo Salvini si è presentato con queste parole a Modena, dove stamattina ha fatto tappa al mercato Albinelli, centro storico.

"La sinistra ha fallito e intanto i Cinque Stelle cercano scontrini in giro per l'Italia. Guardiamo alle crisi delle aziende di queste ore, con i ministri del governo Gentiloni che si sono accorti che le regole europee danneggiano il nostro Paese".