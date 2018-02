E' Petrosino nuovo chef a I Portici

(ANSA) - BOLOGNA, 20 FEB - Cambio ai fornelli del ristorante I Portici di Bologna, l'unico a fregiarsi dal 2012 sotto le due Torri dell'ambita stella Michelin, all'interno dell'affascinante sito del Teatro Eden, antico café chantant in puro stile Liberty. Emanuele Petrosino, 32 anni, romano, assume dal primo marzo l'incarico di executive chef. Dopo sei anni Agostino Iacobucci lascia la cucina di via Indipendenza a uno chef emergente.

Mossi i primi passi come apprendista commis a San Giorgio a Cremano (Napoli), ha frequentato tre stage al Conca Azzurra di Massa Lubrense (Napoli) e ai pluristellati Coutanceau di La Rochelle (Francia) e Piazza Duomo di Alba (Cuneo). Poi ha lavorato per quasi due anni proprio ai Portici, che ha lasciato a metà 2015 come sous-chef del bistellato Danì Maison di Ischia (Napoli) di Nino Di Costanzo. Ora la guida del ristorante I Portici con l'obiettivo di portare la fantasia e la ricchezza di sapori della cucina mediterranea a "dialogare" con la grande tradizione emiliana.