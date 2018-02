Coniugi uccisi, Pm chiede 20 anni

(ANSA) - BOLOGNA, 20 FEB - Vent'anni in abbreviato. E' la severa richiesta di condanna formulata dal Procuratore per i minorenni di Bologna Silvia Marzocchi nel processo ai due ragazzi imputati del duplice omicidio di Pontelangorino (Ferrara): nella notte tra il 9 e il 10 gennaio 2017 i coniugi Salvatore Vincelli e Nunzia Di Gianni assassinati in camera da letto a colpi di accetta.

Imputati sono il figlio della coppia, all'epoca 16enne, accusato di omicidio premeditato in concorso con un amico, di un anno più grande e ritenuto l'esecutore materiale del delitto.

Dopo la requisitoria della pubblica accusa, parola alle difese.

La sentenza è attesa nel pomeriggio.