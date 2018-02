Aeroporti:Bologna da giugno voli Ucraina

(ANSA) - BOLOGNA, 20 FEB - Ucraina a solo due ore e mezzo di volo da Bologna. Partirà il prossimo 23 giugno il nuovo collegamento diretto Bologna-Kiev (aeroporto Zhuliany) della compagnia italiana Ernest. Il volo, con due frequenze settimanali martedì e sabato, sarà operato con velivoli Airbus A320.

"Motivazioni turistiche, ma anche d'affari e di servizio per una delle più importanti comunità di residenti nella nostra area", commenta Antonello Bonolis, direttore Business aviation e comunicazione dello scalo di Bologna. "All'1 gennaio 2017 - aggiunge - sono 235.000 i cittadini ucraini con permesso di soggiorno in Italia (circa 33.000 in Emilia-Romagna)".

Per il Marconi si tratta di un rafforzamento dei collegamenti già esistenti con l'Europa Centro-orientale, con voli attivi per Albania, Bulgaria, Moldavia, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Ungheria.

Ernest Airlines è una compagnia italiana che opera con voli low cost tra Italia e paesi europei. Biglietti Bologna-Kiev già in vendita a partire da 65 euro.