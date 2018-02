Disinnesco granata tra Loiano e Pianoro

(ANSA) - BOLOGNA, 19 FEB - Una granata da 75 mm scoperta in località Le Scope di Loiano, sull'Appennino bolognese, sarà disinnescata giovedì 22 febbraio e fatta brillare in un'area di cava ('Cava dei laghi') nel comune di Pianoro.

Per garantire le condizioni di sicurezza per l'intervento, le autorità hanno individuato una 'zona di pericolo', circostante il punto di brillamento dell'ordigno, con un raggio di 600 metri. Le persone dovranno abbandonare temporaneamente l'area entro le 9, quando sarà bloccata anche la circolazione dei veicoli e il passaggio dei pedoni fino al termine delle operazioni.

Il Reggimento Genio Ferrovieri di Castel Maggiore ha valutato la granata come 'a presunto caricamento speciale', ipotesi confermata dal Centro tecnico logistico interforze Nbc di Civitavecchia.