Arreda casa a spese della ex, denunciato

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 18 FEB - Ha 'carpito' l'identità all'ex moglie e usando i suoi dati anagrafici ha aperto un finanziamento per 5.000 euro - comprensivo di interessi - buono per acquistare mobili ed arredarsi casa. Protagonista della vicenda, un 57enne residente a Reggio Emilia e denunciato dai Carabinieri con l'accusa di truffa e sostituzione di persona.

A mettere i militari sulle sue tracce l'ex moglie, una 45enne di Boretto, accortasi del fatto quando la banca in cui è correntista l'ha informata di una comunicazione dalla società erogatrice del finanziamento riguardo la mancata corresponsione delle rate per il rimborso.

Secondo quanto accertato dai Carabinieri l'uomo aveva chiesto a suo nome il finanziamento per poi vedersi negare il prestito a causa di un pregresso stato di insolvenza per altri finanziamenti rilevato a suo carico. Da qui la decisione di 'rubare' l'identità alla ex. Ora gli agenti dell'Arma puntano a identificare una donna che si era presentata con il 57enne alla sottoscrizione del finanziamento.