Scontri Bologna: Merola, ordine ha vinto

(ANSA) - BOLOGNA, 17 FEB - Ieri in piazza a Bologna, "poteva andare peggio. Credo che non ci siano stati affatto vincitori e vinti. Credo che abbia vinto il senso democratico e - sottolineo la parola - l'ordine democratico. Questo è importante". Lo ha detto, riferendosi agli scontri andati in scena Bologna in occasione di un comizio elettorale di Forza Nuova, il sindaco della città emiliana, Virginio Merola a margine di un incontro elettorale di 'Insieme'. "C'è stato un copione annunciato che hanno voluto seguire, ma non c'era da fare 'vincitori e vinti' - ha osservato - c'era da rispettare le regole di un paese democratico e sono state fatte rispettare".