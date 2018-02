(ANSA) - BOLOGNA, 17 FEB - Al via a Rimini Beer Attraction e BBTech Expo, l'appuntamento organizzato da Italian Exhibition Group con il meglio dell'intera filiera delle specialità birrarie e delle birre artigianali, fino a martedì alla fiera romagnola. Al taglio del nastro inaugurale sono intervenuti l'assessore al Turismo e al Commercio della Regione Emilia-Romagna, Andrea Corsini, l'assessore alla Scuola, Lavoro e ai Rapporti col Territorio del Comune di Rimini, Mattia Morolli, e il presidente di Italian Exhibition Group, Lorenzo Cagnoni.

"Beer Attraction - ha detto Cagnoni - in pochi anni è divenuta l'appuntamento di riferimento di un settore solido e in crescita, nel quale la domanda di birra artigianale è arrivata al 3,5% del totale e ha in previsione di superare il 6% nel 2020. In aumento anche i birrifici artigianali, saliti dai 113 del 2008 ai 718 del luglio 2017. Una manifestazione altamente professionale dal sapore fortemente internazionale con circa 100 buyers, provenienti da 18 Paesi diversi".