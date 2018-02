Nomisma,italiani non credono a programmi

(ANSA) - BOLOGNA, 16 FEB - In vista delle elezioni emerge "un distacco evidente tra le attese degli italiani e i programmi politici" con tanti cittadini "ancora in dubbio se recarsi alle urne (27%)" e che "non si sentono rappresentati da nessun partito politico (20%)". Lo evince il sondaggio 'Il Manifesto degli Italiani" curato da Nomisma secondo cui le risposte fornite dai cittadini mostrano "un segnale di quanto poco oggi la classe politica riesca a farsi autenticamente interprete delle loro esigenze".

Per misurare le priorità della popolazione Nomisma ha suddiviso gli ambiti di valutazione in 9 categorie: Economia e Lavoro, Tasse e Fiscalità, Sanità, Servizi per i cittadini, Ambiente e Inquinamento, Sicurezza e giustizia, Istruzione e cultura, Giovani, Fasce deboli della popolazione & Welfare.

E quel che si evidenzia, viene spiegato, "è la centrale attenzione ai temi dell'economia e del mercato del lavoro, con particolare riferimento a disoccupazione e precariato.