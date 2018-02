Volume ricostruisce bibliografia Daolio

(ANSA) - BOLOGNA, 13 FEB - Un volume edito da Postmediabooks, 'Aggregati per differenze (1978-2010)', ricostruisce la ricca bibliografia di Roberto Daolio attraverso una selezione di testi raccolti e catalogati. Il libro - presentato il 15 febbraio alle 17.30 nella sala conferenze MAMbo a Bologna - esce in concomitanza con la mostra 'Roberto Daolio. Vita e incontri di un critico d'arte attraverso le opere di una collezione non intenzionale', in corso nella Project Room del MAMbo fino al 6 maggio. Dagli anni '70 il percorso di Daolio si incrocia con alcune tra le più interessanti sperimentazioni artistiche. Lo sguardo si sofferma soprattutto su quanti hanno oltrepassato i confini tradizionali della disciplina sconfinando nei territori del fumetto, del teatro, della musica. Il volume raccoglie una selezione dei suoi scritti lungo l'arco di tutta la sua produzione. I testi sono distribuiti in quattro sezioni: Comportamento e Performance, Molteplicità dei linguaggi, Corpo a corpo con gli artisti e Arte relazionale e site-specific.