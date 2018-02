Foibe, fiaccolata a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 10 FEB - Una fiaccolata è stata organizzata nel centro di Bologna da Azione universitaria, movimento studentesco di destra, per celebrare la memoria degli esuli istriano-dalmati. Il corteo, composto da una quarantina di persone, è partito da via D'Azeglio e si è concluso nel cortile di palazzo D'Accursio con la deposizione di una corona di fiori con su scritto: 'Giornata del Ricordo - Bologna Fuan'. Alla manifestazione, scortata dalle forze dell'ordine, hanno partecipato anche Galeazzo Bignami di Forza Italia, e l'ex senatore di An e Pdl Filippo Berselli, candidato di Casapound.

Anche l'ingresso del Comune era blindato da alcune camionette di polizia e carabinieri. Davanti alla statua del Nettuno, ad 'accogliere' l'arrivo del corteo di Azione universitaria, c'erano una trentina di antifascisti che hanno protestato con canti e slogan. I partecipanti alla fiaccolata hanno risposto intonando l'inno di Mameli. Le forze dell'ordine, hanno impedito che si verificassero incidenti.