Berselli, campagna in jeep per Casapound

(ANSA) - BOLOGNA, 10 FEB - Basco rosso in testa, bandiere tricolore e di Casapound, jeep d'epoca con tanto di altoparlanti per i comizi. L'ex parlamentare di Msi, An e Pdl, sottosegretario nei governi Berlusconi, Filippo Berselli, candidato a Bologna con il movimento di estrema destra, ha cominciato questa mattina il suo tour elettorale in giro per la città. L'appuntamento era all'angolo tra via D'Azeglio e de' Carbonesi, non lontano dal raduno antifascista di Pd, sindacati e sinistra in piazza del Nettuno, nell'ambito della mobilitazione dopo i fatti di Macerata.

"Non contesto la manifestazione di piazza Maggiore - ha detto Berselli - ma avrei qualcosa da dire su quel che avviene in tutta Italia sul tema clandestini. Consentiamo a centinaia di migliaia di disperati di venire in Italia senza lavoro, senza assistenza sociale e senza casa. Sono delinquenti per necessita' e questo esaspera gli italiani".