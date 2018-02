ArtRockMuseum apre con 'La Notte'

(ANSA) - BOLOGNA, 9 FEB - Il quintetto fiorentino La Notte presenterà il nuovo disco 'Volevo fare bene', il 14 febbraio alle 19.30 per l'apertura di 'Artrockmuseum-Suoni nuovi a Palazzo Pepoli' a Bologna, che fino al 18 aprile proporrà un appuntamento settimanale, ad ingresso gratuito, dei 'concerti con conversazione', condotti da Pierfrancesco Pacoda. L'iniziativa, con il sostegno della Siae, ospiterà poi Giorgieness, la cantautrice Giorgia d'Eraclea, che presenterà il disco 'Siamo tutti stanchi'; la rockband bolognese Altre di B; il cantautore Paletti (Paolo Paletti); il trio JoyCut con con una performance tra musica e immagini; Federico Poggipollini, chitarrista noto per la collaborazione con Ligabue ma impegnato in produzioni da solista; Colombre (Giovanni Imparato) cantautore che con il suo disco di esordio è stato finalista al Premio Tenco; Data Contest con l'esibizione dei vincitori del contest dedicato ai giovani artisti; il cantautore Flavio Giurato; Extraliscio, che si definiscono gruppo di 'punk da balera'.