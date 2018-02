Umiliano coetanea, tre 16enni denunciate

(ANSA) - FERRARA, 6 FEB - Denuncia a piede libero per atti persecutori in concorso, da parte dei Carabinieri di Copparo nel Ferrarese, per tre ragazze 16enni di origine marocchina residenti nella cittadina emiliana. La misura è arrivata al termine delle indagini avviate da una denuncia dei genitori di una coetanea italiana studentessa, come le tre giovani, in un istituto superiore di Ferrara e vittima di comportamenti definiti, a quanto si apprende, vessatori e umilianti. In particolare quello che ha spinto i genitori dell'adolescente a sporgere denuncia è stata l'aggressione subita dalla figlia lo scorso 31 gennaio alla fermata dell'autobus per Ferrara, consistita in spintoni, strattonamenti e pesanti ingiurie.

Questi comportamenti, sempre a quanto si è appreso, hanno inciso a tal punto sulla psiche della ragazza aggredita da farle mutare i propri comportamenti e abitudini e a dover ricorrere alle cure sanitarie per lo stato d'ansia.