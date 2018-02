Radio C. Capo racconta elezioni passate

(ANSA) - BOLOGNA, 6 FEB - Da domani Radio Città del Capo, in collaborazione con la pagina Facebook 'Una foto diversa della Prima repubblica. Ogni giorno' e con la partecipazione dell'Istituto di Ricerche Carlo Cattaneo di Bologna, darà vita ad un nuovo programma di racconto della politica italiana.

Quella passata con 'Qui un tempo era tutta campagna. Elettorale - Un programma di archeologia politica': Quattro puntate, in onda tutti i mercoledì di febbraio, alle 18.30, nel quale verranno ripercorsi tra serietà e ironia, 30 anni di campagne elettorali per le politiche. La trasmissione sarà ascoltabile in diretta sulle frequenze Fm di Radio Città del Capo (a Bologna e provincia sui 94.700 Mhz e 96.250 Mhz) e sul sito www.radiocittadelcapo.it/listen. In studio insieme a Riccardo Tagliati, direttore di Radio Città del Capo, e il "Segretario" della pagina, per ogni puntata ci saranno due "commenti tecnici" del Cattaneo, uno dedicato al sistema elettorale vigente al tempo e ai risultati delle votazioni.