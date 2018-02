Anche bici elettriche alla Dieci Colli

(ANSA) - BOLOGNA, 6 FEB - Ci sarà anche una speciale 'griglia elettrica' alla classica 'granfondo' bolognese 'dieci Colli-Gp Assicoop' in programma il prossimo primo maggio. Gli organizzatori del Circolo Giuseppe Dozza, hanno deciso di approntare al via una speciale griglia riservata alle biciclette elettriche con pedalata assistita, che dovranno essere segnalate al momento dell'iscrizione. I partecipanti di questa particolare categoria avranno pettorale e classifica dedicati.

In questo modo la corsa potrà coinvolgere un numero sempre maggiore di appassionati. La 'Dieci Colli-GP Assicoop', giunta alla 34ma edizione, avrà come punto di partenza e arrivo ai Giardini Margherita.

Confermata l'adesione della granfondo bolognese al 'Circuito dei Sapori' che coinvolge cinque granfondo in regione: la 'GF Cassani' del 19 marzo e 'Le Cime di Romagna' del 15 april), entrambe a Faenza; la 'Dieci Coli-GP Assicoop' del Primo Maggio, la 'GF Città di Lugo' del 27 maggio e la 'GF Cooperatori di Albinea' del 10 giugno.