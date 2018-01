Bici e cellulari, cinque multe al giorno

(ANSA) - BOLOGNA, 29 GEN - Sono state circa 150, più di cinque al giorno, le multe elevate a gennaio dalla Polizia Municipale di Bologna, nei controlli legati al progetto di 'risveglio civico', lanciato a ottobre dalla Giunta per contrastare i comportamenti illeciti, non rispettosi del codice della strada e dei regolamenti di Polizia Urbana. Dal primo al 26 gennaio, gli agenti hanno fatto 111 verbali per utilizzo del cellulare alla guida, 28 per controlli alle biciclette (per circolazione in senso contrario a quello di marcia, passaggio col semaforo rosso e circolazione sotto il portico o sul marciapiede) e dieci a proprietari di cani per mancato uso del guinzaglio.