Tribunale Bologna in ex caserma StaVeCo

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - Gli uffici giudiziari di Bologna, la cui situazione allocativa era da tempo all'attenzione del ministero della Giustizia, troveranno la loro nuova sede nel complesso di proprietà dello Stato denominato "ex caserma STA.VE.CO". Lo prevede il protocollo d'intesa siglato questa mattina presso il Dicastero di Via Arenula, dal ministro della Giustizia Andrea Orlando, dal direttore Generale dell'Agenzia del Demanio Roberto Reggi, dal sindaco di Bologna Virginio Merola, dal presidente della Corte d'Appello di Bologna Giuseppe Colonna, dal Procuratore generale di Bologna Ignazio De Francisi e dal provveditore Interregionale OO.PP Lombardia- Emilia Romagna Pietro Baratono. La posizione del complesso immobiliare e i circa 40mila mq di superficie e gli edifici esistenti, dichiarati di particolare interesse storico dal Ministero per i Beni Culturali, permetteranno la formazione di una "cittadella giudiziaria" diffusa e integrata nel centro storico di Bologna, spiega il ministero.