Montagna: moda ciaspole, tre incidenti

(ANSA) - BOLOGNA, 21 GEN - Tre interventi in poche ore per il Soccorso Alpino bolognese (due con Elipavullo) per un errato uso delle ciaspole sul ghiaccio: vanno bene per la neve, avvertono i tecnici, ma sul ghiaccio (c'è in tutto l'Appennino) o sulla neve dura, si va in sicurezza solo con ramponi e piccozza. Vista la tendenza, il Soccorso Alpino del Corno alle Scale, sull'Appennino Bolognese, ha presidiate le zone più a rischio.

Il primo allarme intorno alle 10: nei canali sotto la vetta, due escursioniste faentine di 30 e 35 anni, parte di un gruppo Cai romagnolo su ciaspole, sono scivolate. La trentenne è caduta rovinosamente per circa 80 metri riportando traumi a gambe, bacino e torace, mentre l'altra ha riportato una sospetta frattura a un braccio. Alle 13 nuovo intervento, sul crinale, per dieci persone su ciaspole in difficoltà. Riportandoli a valle in sicurezza, il Soccorso Alpino ha assistito all'ennesima scivolata e per circa 200 metri: un cinquantenne marchigiano, trasportato al campo base con l'aiuto dei Carabinieri.