Italmopa, 'Margherita' è Miss Pizza 2018

(ANSA) - RIMINI, 21 GEN - E' la 'Margherita', la regina delle pizze. A stabilirlo sono i mugnai italiani, che hanno eletto i loro 'Miss Pizza & Mister Pane 2018' nel corso di un convegno intitolato 'Abbiamo la farina che ci meritiamo' organizzato al Sigep di Rimini, dal Centro Informazione Farine e Italmopa, l'Associazione Industriali Mugnai d'Italia, aderente a Confindustria e Federalimentare.

Il 57,3% degli 'addetti ai lavori', spiega una nota, ha incoronato la 'Margherita', davanti alla 'Napoli' (16,6%), la 'Quattro Stagioni' (7,7%), la 'Diavola' (7,4%) e la 'Boscaiola' (6,3%). In Italia il consumo di pizza per persona è di 12,5 kg all'anno mentre la quantità di farina destinata alla sua produzione, nel 2017, è stata di circa 370.000 tonnellate cui vanno aggiunte circa 50.000 tonnellate per la farina acquistata direttamente dai consumatori.

Quanto al pane, svettano, con 25,1% delle preferenze, i pani regionali prodotti con varie tipologie di farina, seguiti con il (22,4%) dai pani di cereali diversi dal frumento tenero.