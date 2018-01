Sorgente del vino Live compie 10 anni

(ANSA) - PIACENZA, 20 GEN - Decima edizione per Sorgente del vino Live, salone dei vini naturali, di territorio e tradizione, che festeggia dal 10 al 12 febbraio a Piacenza Expo, dove sono attesi 150 vignaioli italiani ed europei.

In programma, degustazione e vendita di oltre 800 vini naturali e di tradizione: fiore all'occhiello, la produzione di vignaioli che hanno scelto l'agricoltura biologica o biodinamica in vigna e che anche in cantina rispettano il naturale processo di trasformazione (ad esempio usando lieviti indigeni dell'uva); accanto, anche vini di tradizione e territorio, prodotti cioè da vignaioli che hanno scelto agricoltura sana in vigna ma che in cantina si sono appena avviati sulla strada naturale. Si comincia con elenco degli espositori e calice, ai tavoli si assaggia liberamente. Piluccando vino e prodotti tipici, quest'anno arriva l'Onda Calabra: un approfondimento dedicato, con tanto di mostra fotografica e musica, oltre alla degustazione con Matteo Gallello.

Info: http://sorgentedelvinolive.org.