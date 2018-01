Spal: arriva il brasiliano Everton Luiz

(ANSA) - FERRARA, 19 GEN - La Spal ha acquistato dal Partizan di Belgrado il centrocampista brasiliano Everton Luiz Guimaraes Bilher, 29 anni. Il giocatore ha firmato con club ferrarese un contratto fino al 2020, con opzione per la stagione successiva.

Avrà la maglia numero 25. Prima della squadra serba, Everton Luiz aveva giocato in Sudamerica, poi in Svizzera nel Lugano e nel San Gallo.