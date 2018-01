Le sorelle Labeque in tappa a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 19 GEN - Uno dei più noti duo pianistici del panorama musicale internazionale, quello formato dalle sorelle Katia e Marielle Labèque, assieme ai percussionisti Simone Rubino e Andrea Bindi saranno ospiti il 22 gennaio della stagione concertistica della Fondazione Musica Insieme di Bologna. Prima del concerto, in programma alle 20.30 all'Auditorium Manzoni, gli artisti incontreranno alle 11 gli studenti delle scuole primarie e medie nell'ambito del progetto "Che musica, ragazzi!". Il programma della serata si sviluppa intorno alla musica di Béla Bartók e al suo interesse per la tradizione popolare balcanica (Mikrokosmos Sz. 107 e Sonata Sz. 110 per due pianoforti e percussioni) alla quale verranno accostati brani di Brahms (Danze Ungheresi), di Dessner (El chan) e di Maki Ishii (Thirteen Drums). Lo stesso concerto sarà offerto il 20 anche agli spettatori degli Amici della musica di Firenze al Teatro della Pergola e a quelli della società del Quartetto di Milano alla sala verdi del Conservatorio.