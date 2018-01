Ok Pd a candidatura di Casini a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 17 GEN - Via libera a una candidatura della lista Civica Popolare a Bologna. E' questo l'esito dell'incontro, avvenuto ieri a Roma, a quanto si apprende, fra il segretario nazionale del Pd Matteo Renzi e quello del partito bolognese Francesco Critelli.

Nell'incontro Renzi e Critelli avrebbero parlato delle candidature e, in particolare, dell'ipotesi di schierare nel collegio del Senato Pierferdinando Casini che ha suscitato qualche malumore nel Pd bolognese. Renzi e Critelli hanno condiviso l'opportunità di ospitare nel territorio bolognese anche una candidatura rappresentativa della lista Civica Popolare, che, con tutta probabilità, sarà proprio quella di Casini. Ma hanno anche condiviso la richiesta, avanzata pubblicamente nei giorni scorsi da Critelli, di rappresentare nelle candidature per il parlamento anche le altre espressioni del Pd locale.