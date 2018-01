Insetti in menu, allevatore si prepara

(ANSA) - BOLOGNA, 17 GEN - "Al momento nessuna specie di insetto (o suo derivato) è autorizzata" a scopo alimentare in Italia. Lo precisa il Ministero della Salute, visto il regolamento Ue per 'novel food', che dal primo gennaio permette anche locuste o grilli a tavola. "L'autorizzazione di un 'novel food' - spiega il Ministero - deve essere chiesta alla Commissione europea".

"Faremo le prove alimentari che devono essere fatte, l'Asl stabilirà i criteri": si prepara Luigi Ruggeri, fondatore con Giovanna Cadoni di Microvita, azienda trentennale di Crespellano (Bologna), ai vertici nazionali nell'allevamento di insetti per farine animali da zootecnia. Ora è in pole position per passare alla gastronomia: "i permessi per somministrare ai ristoratori li abbiamo, poi sta ai ristoratori adeguarsi". "Saremo un po' gli apripista". "Certo, se uno mette un grillo sulla pasta è una cosa, ma se si prepara un ragù di grillo è un'altra", commenta: "Non è che si possa mangiare di tutto. Non è, per dire, che si potranno mangiare gli scorpioni".