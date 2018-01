Calcio: Fenucci, soddisfatti che Verdi abbia scelto Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 16 GEN - "Siamo felici e soddisfatti che Simone Verdi sia rimasto a Bologna e che sia un pezzo importante di questa squadra". Così Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato il naufragio della trattativa per portare l'attaccante del Bologna al Napoli.

"Abbiamo ricevuto un'offerta importante del Napoli - ha detto - e insieme al giocatore avevamo il dovere di valutarla, ma ci volevano tre condizioni: l'accordo economico con il Napoli, l'ok del calciatore e la possibilità di trovare un sostituto adeguato. Queste tre condizioni non si sono realizzare. Verdi ha dimostrato di tenere a questo percorso e a questa maglia e siamo felici che rimanga".

Fenucci ha anche aggiunto che la valutazione del Bologna su Verdi "è più alta delle cifre che sono girate sui media. Il Napoli aveva fatto un'ottima offerta, ma noi non abbiamo la necessità di vendere per finanziare la gestione". (ANSA).