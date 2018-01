Aggressioni ad anziane, arrestato

(ANSA) - BOLOGNA, 16 GEN - Aspettava le sue vittime davanti a casa, poi le aggrediva per rapinarle. Un 21enne di origine brasiliana, Josafà Piacente, cittadino italiano residente a Ferrara, è stato arrestato dalla Polizia che lo accusa di due rapine avvenute a settembre in zona Bolognina, periferia di Bologna. Una delle aggressioni, il 20 settembre a una pensionata di 74 anni affrontata davanti al portone di casa in via dei Giardini e derubata della catenina d'oro, è stata immortalata da una telecamera di sorveglianza. I filmati, dove si vede il bandito scaraventare a terra la donna, hanno aiutato la squadra Mobile a identificare il 21enne. Al giovane è stata attribuita anche una rapina dalle modalità simili commessa il 16 settembre in via Magenta. La vittima, 77, era stata aggredita nell'atrio del suo palazzo, spinta a terra e derubata di orecchini e orologio.

L'ordine di custodia cautelare, chiesto dal Pm Marco Forte e firmato dal Gip Franco Raffa, è stato notificato in carcere, dove si trovava per vicende simili.