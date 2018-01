A Ravenna premio Maestri per l'incisione

(ANSA) - RAVENNA, 16 GEN - Le sale del Mar-Museo d'arte della città di Ravenna ospitano dal 20 gennaio (inaugurazione ore 17) al 18 marzo, chiusura il lunedì, le opere di una trentina di artisti realizzate per la seconda Biennale di incisione, dedicata alla memoria dell'incisore e torcoliere ravennate Giuseppe Maestri (1929-2009). La manifestazione, patrocinata dal ministero per i Beni culturali, intende "divulgare e valorizzare il linguaggio grafico dell'incisione e offrire agli incisori un'occasione di stimolo alla realizzazione di opere aperte alle nuove sensibilità del contemporaneo".

Il 20 gennaio saranno anche assegnati i premi previsti dalla Biennale: Tano Santoro, con l'opera 'Cavalli', ha vinto questa edizione del Premio Maestri; il Premio per i giovani incisori è stato attribuito ad Agim Sako, con l'opera 'La vela nera'.

Sempre dal 20 gennaio, alla Biblioteca Classense, mostra di Cristiano Vettore, vincitore del Premio giovani incisori 2015, con una cinquantina di sue opere grafiche.