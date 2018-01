Ageop Bologna inaugura Casa Siepelunga

(ANSA) - BOLOGNA, 15 GEN - Un nuovo Punto di ascolto psicologico e due nuovi appartamenti completamente ristrutturati e arredati per accogliere i bimbi malati di tumore e le loro famiglie nella fase di pre e post trapianto di midollo osseo. E' 'Casa Siepelunga', la struttura d'accoglienza di Ageop, ristrutturata grazie al contributo di Enel Cuore Onlus per l'iniziativa 'Nel Cuore del punto Enel, che sostiene progetti di solidarietà sociale. E' stata inaugurata dalla presidente di Ageop ricerca onlus Roberta Zampa e dal responsabile di Enel mercato Italia, Nicola Lanzetta, alla presenza di rappresentanti delle istituzioni.

Grazie al contributo di 100.000 euro di Enel, la Casa offre ospitalità e assistenza gratuita a bambini e famiglie che al Policlinico Sant'Orsola Malpighi possono ricevere terapie non disponibili nel loro luogo d'origine, con nuovi appartamenti adeguati alle esigenze delle famiglie, con alti standard igienico-sanitari e spazi più confortevoli, funzionali e a misura di bambino.