Presentata ricostruzione Rocca S.Felice

(ANSA) - BOLOGNA, 14 GEN - Oltre cinque anni dopo il sisma del 2012 in Emilia, parte il recupero della trecentesca Rocca di San Felice sul Panaro (Modena). Il progetto di ricostruzione per oltre 6,6 milioni di euro, con restauro e miglioramento sismico, e il primo stralcio funzionale, sono stati presentati in un'iniziativa locale, con il presidente della Regione e commissario alla ricostruzione, Stefano Bonaccini, il sindaco di San Felice, Alberto Silvestri, il progettista Carlo Blasi, i rappresentanti delle 5 Università che hanno collaborato e della Soprintendenza regionale. L'avvio degli interventi è garantito da fondi del Commissario (oltre un milione) e da quasi 360mila euro di rimborsi assicurativi del Comune. "Veder rinascere monumenti come questo", che ha un'importanza anche "simbolica" - ha detto Bonaccini - "è uno degli obiettivi che ci siamo dati fin dall'inizio della ricostruzione", per recuperare anche "i simboli di una comunità, di quei luoghi straordinari che ne rappresentano la storia, la cultura e lo spirito".