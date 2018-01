Spal, dall'Atalanta arriva Dramè

(ANSA) - BOLOGNA, 13 GEN - La Spal rinforza il proprio pacchetto difensivo: dall'Atalanta arriva il difensore senegalese Boukary Dramé, 32 anni. Ha firmato un contratto che lo legherà alla società ferrarese fino a fine stagione, con opzione per la prossima. Il passaggio di Dramé rientra nell'operazione che ha portato a Ferrara anche Kurtic (con obbligo di riscatto) e Rizzo a Bergamo, entrambi a titolo temporaneo. Il terzino sinistro senegalese, in scadenza di contratto, era stato messo fuori rosa dall'allenatore Gian Piero Gasperini. Nella scorsa stagione, la terza dopo l'approdo dal Chievo da svincolato, aveva toccato quota 69 presenze in nerazzurro di cui 5 in Coppa Italia senza alcun gol: non mette piede in campo dalla partita di campionato in casa del Milan il 17 dicembre 2016 (da sostituto proprio dello sloveno al 64'), mentre l'ultima convocazione risale a Napoli-Atalanta del 25 febbraio dell'anno scorso.