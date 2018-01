Ruba videogiochi per 7mila euro

(ANSA) - MODENA, 13 GEN - Un taccheggio da record, che gli è costato, ieri pomeriggio, le manette: giochi per la PlayStation, almeno un centinaio, che ammontavano ad un valore complessivo di settemila euro. Protagonista, a Modena, un 25enne originario della Romania, senza fissa dimora. Il giovane, come se niente fosse, ha caricato completamente il carrello, per poi posizionarlo vicino all'uscita. Quando ha ritenuto di non essere osservato, è uscito dal centro commerciale 'I Portali' sperando di farla franca. Ovviamente il sistema d'allarme è scattato e il 25 è stato arrestato dai carabinieri.