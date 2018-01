Nucci, canto ma cancello viaggi lontani

(ANSA) - MILANO, 13 GEN - Leo Nucci ha concluso i festeggiamenti per i suoi primi cinquant'anni di carriera cantando il 12 gennaio al teatro Regio di Parma, nell'inaugurazione della stagione lirica, il suo 537/mo Rigoletto ufficiale (ma sono oltre 600 contando anche le prove generali con il pubblico). E come oltre 400 volte prima ha concesso al pubblico entusiasta un bis (dei tanti richiesti).

Arrivato a 75 anni, non è ancora andato in pensione, anche se ha da poco deciso di cancellare gli impegni che lo portano troppo lontano, come a luglio l'appuntamento per Rigoletto alla Sydney Opera House, così come quello a maggio a Los Angeles.

"Inizio a pensare a smettere di cantare - ha raccontato all'ANSA - Impegni ne ho tanti però per il momento ho cancellato i viaggi lunghi" e "comunque non smetterò mai di fare musica".

Intanto dall'8 febbraio sarà alla Scala come Simon Boccanegra, poi a Zurigo per Luisa Miller.