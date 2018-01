Stalker moglie ex, divieto avvicinarsi

(ANSA) - MODENA, 12 GEN - Perseguitava la moglie del suo ex 'amante' con messaggi, foto e video che dimostravano la relazione extraconiugale. Non solo: seguiva i movimenti della donna, facendosi trovare nei luoghi che i due coniugi frequentavano. Sono le ragioni che hanno portato la squadra mobile della polizia di Stato di Modena ad applicare la misura del divieto di avvicinamento, emessa dal gip, nei confronti di una donna di 48 anni. Era già indagata per stalking, e per questo ammonita dal questore di Modena nel 2016; col proseguire dei suoi comportamenti persecutori il gip ha disposto il divieto di avvicinamento della donna alla moglie del suo ex amante.