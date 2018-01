Sci per disabili, donate sei carrozzine

(ANSA) - BOLOGNA, 9 GEN - La Fondazione per lo Sport Silvia Rinaldi onlus ha scelto di donare ai rifugi dei comprensori appenninici emiliani, Monte Cimone e Corno alle Scale, sei nuove carrozzine (per un valore di 1.500 euro), che saranno consegnate nei prossimi giorni: in questo modo le persone disabili saranno in grado di scendere dal proprio monosci, attrezzature simili, e fruire dei servizi del rifugio in modo autonomo. Si è inoltre concluso il 'corso per accompagnatori di persone disabili sugli sci', iniziato a novembre e organizzato sempre dalla Fondazione per lo Sport Silvia Rinaldi onlus, con la partecipazione di 18 nuovi accompagnatori. Obiettivo, la formazione tecnico-pratica di accompagnatori che possano rendersi disponibili a titolo gratuito e volontario all'accompagnamento sugli sci di persone con disabilità motoria, intellettivo-relazionale e sensoriale.