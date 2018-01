Fer chiede a Budrio (BO) 400 mila euro

(ANSA) - BOLOGNA, 8 GEN - Quasi 400.000 euro di debito con Fer-Ferrovie Emilia-Romagna per il saldo dei lavori del sottopasso e per l'allargamento del passaggio a livello di Via Benni: è la somma - 394.000 euro - che il Comune di Budrio (Bologna) deve liquidare alla società dal 2011, secondo quanto denuncia su Facebook il sindaco Maurizio Mazzanti (centrodestra), allegando la lettera inviata da Fer il 2 gennaio. All'epoca, il sindaco era Carlo Castelli (centrosinistra).

"Veniamo a scoprire che nel 2009 Fer ha dato al Comune di Budrio la somma di un milione di euro per la chiusura del passaggio a livello di Via del Moro, cosa mai avvenuta", sostiene Mazzanti. "Era la fase del passaggio di consegne col mio successore, Giulio Pierini", risponde Castelli, preferendo non aggiungere altro. Dal canto suo Pierini, al momento all'estero, replica su Facebook scrivendo che "i soldi si sa benissimo dove sono finiti: i bilanci del Comune e di Fer sono pubblici e regolari. Vanno in parte restituiti e per questo servono accordi tra enti".