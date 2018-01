A Modena 1.500 capi a Esposizione Canina

(ANSA) - BOLOGNA, 3 GEN - Al via venerdì, a ModenaFiere, l'Esposizione Internazionale Canina. La rassegna, che si concluderà sabato sera, vedrà nella città emiliana quasi 1.500 cani appartenenti a oltre 200 razze diverse. Novità assoluta dell'edizione 2018 la gara di Dog Dance, una delle prime competizioni ufficiali a livello nazionale e che vedrà coppie di 'atleti' formate da cane e padrone mettere in scena una serie di esercizi in sincronia con la musica dando vita così ad una vera e propria coreografia.

In mostra, a Modena, il cane più grande esistente, l'Irish Wolfhound che può superare gli 80 centimetri di altezza e alcuni esemplari di Chesapeake Bay Retriever, una razza di origini statunitense piuttosto rara, tanto da essere poco diffusa anche in patria, che appartiene alla categoria dei cani da riporto, da cerca, da acqua.