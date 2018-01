Chiesa: Zuppi come Lercaro, 'non neutrali, ma per la pace'

(ANSA) - BOLOGNA, 1 GEN - A 50 anni esatti dall'omelia del cardinale Giacomo Lercaro contro la guerra in Vietnam, un testo che gli costò la rimozione, l'attuale arcivescovo di Bologna Matteo Zuppi fa proprie le parole del suo predecessore: "Qui disse proprio cinquant'anni or sono: 'La Chiesa non può essere neutrale di fronte al male, da qualunque parte esso venga: la sua vita non è la neutralità, ma la profezia'. Non neutrali, ma schierati per la pace!, ha esclamato Zuppi nella cattedrale di San Pietro, al termine della marcia per la pace nella città delle Due Torri. La pace, ha detto Zuppi, "inizia con l'accoglienza, intelligente, lungimirante, sicura per tutti". Lercaro, ha aggiunto, "chiese di non giudicare gli altri ma di cambiare noi". E lo stesso cardinale nel discorso del primo gennaio 1968, ha proseguito il vescovo, "non volle e noi oggi non vogliamo stare zitti per opportunismo. Oggi - ha aggiunto - le pietre di inciampo sono il calcolo cinico delle convenienze economiche che ha portato a innescare dissennati conflitti poi senza ritorno, il traffico di armi, l'ignavia dell'indifferenza". (ANSA).