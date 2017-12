Federer testimonial Barilla con Oldani

(ANSA) - MILANO, 28 DIC - Roger Federer testimonial Barilla nei panni di uno chef insieme allo chef Davide Oldani. E' l'ultimo spot del gruppo italiano, che vede il campione svizzero prestarsi a indossare i panni di un aiuto cuoco in una cucina italiana ai comandi di Davide Oldani. "Ho viaggiato in molti Paesi con diverse tradizioni e culture gastronomiche... ma la pasta rimane uno dei miei punti di riferimento. La mangio da quando ero piccolo, trovo che sia un alimento fantastico. Però non la so cucinare" confessa il campione svizzero. "A dirla tutta, ai fornelli sono molto lontano dalla perfezione". Anche per questo ha accettato di vestire i panni dell'aiuto cuoco e, in una cucina rigorosamente italiana, impara da Davide Oldani i segreti di un buon piatto di spaghetti al pomodoro.(ANSA).